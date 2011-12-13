Вражаючий факт про тривалість життя вегетаріанців

Останні дослідження британських учених повинні серйозно налякати вегетаріанців: повна відмова від м`яса приводить до швидкого старіння шкіри і передчасної смерті.

Що стосується жінок-вегетаріанок, то дослідники лякають порушенням в роботі їх репродуктивної функції. Так дасть про себе знати дефіцит білка і інших мікроелементів, які людина зазвичай одержує з м`яса.

Проте зловживання м`ясними продуктами, особливо такими, як сосиски і шинка, не менш небезпечне. В цьому випадку можна заробити рак шлунку. Оптимальне вживання м`яса для дорослих – 3-4 страви в тиждень.

likar.info