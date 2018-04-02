Топ-10 найжахливіших наслідків пластичної хірургії

Мрієш стати гарнішою та досконалішою? І вже навіть збираєш гроші на пластичну операцію? lady.tochka.net благає: не квапся, подумай, адже пластична хірургія не така вже й невинна.

І це тільки на перший погляд здається, що підправити губи, збільшити груди і зменшити ніс – зовсім нескладно. Але завжди треба пам`ятати, що це операції, які можуть мати наслідки для твого здоров`я. І поганий той лікар, який не попередить тебе про всі ризики.

І на сторінках глянців зазвичай не пишуть, що 30% операцій із корекції грудей та 20% ринопластики – робота над помилками. Крім того, хірурги використовують не зовсім легальні препарати, в гонитві за дешевизною закуповують засоби, у яких закінчується термін придатності. А препарати, які потрапляють до нас контрабандою, зберігаються без дотримання потрібних умов.

10 ризиків пластичної операції (за висхідною)

10. Гематома – тобто скупчення крові при закритих ушкодженнях, що супроводжується розривом судин і потраплянням крові в навколишні тканини.

9. Сером – скупчення рідини на місці хірургічних ран, яку доводиться відкачувати.

8. Некроз – відмирання живих клітин і тканин, оскільки порушується кровопостачання в результаті дії органічних токсинів, чужорідних білків і механічного ушкодження.

7. Ушкодження нервів – у результаті, так би мовити, хірургічного нещасного випадку ушкоджуються нервові клітини, і цей наслідок може бути постійним.

На фото Ла Тойя Джексон – велика любителька пластичної хірургії.

6. Інфекція – практично будь-яка: бактерія, грибок, вірус, причому може потрапити в організм навіть під час ліпосакції через нестерильність і непрофесіоналізм.

5. Гіпертрофічний шрам – це доволі великий червоний рубець, який може з`явитися в місці розрізу з непередбачених причин.

4. Парестезія – це один із видів порушення чутливості з онімінням і поколюванням.

3. Імовірність кровотечі – це постійний ризик під час будь-яких оперативних втручань. Причому кровотеча може бути як незначною, так і катастрофічною.

2. Птоз верхньої повіки – мимовільне опущення повіки при майже повній відсутності контролю над мімікою. Це може бути результат не лише операцій на повіках, а й процедур, наприклад, ін`єкцій ботоксу. Під час підтягування шкіри повіки пацієнт може втратити зір.

1. Смерть – смерть у результаті пластичної операції ймовірна, хоча і не так часто трапляється. Але варто пам`ятати, що смертельно небезпечною може бути навіть ліпосакція. А ботокс у великій кількості може призвести до коми.

Тож, перше ніж зважуватися на операцію, краще добре все зваж. І придивися до себе – можливо, твоє невдоволення зовнішністю не привід ризикувати життям.

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