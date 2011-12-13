У Китаї в результаті аварії автобуса загинули 15 школярів
14:32, 13 грудня 2011Зарубіжні новини
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Різко повернув убік
На сході Китаю в результаті аварії автобуса загинули 15 школярів.
Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, автобус перекинувся після того, як водій спробував різко повернути убік, щоб уникнути зіткнення з іншим транспортним засобом.
Лише за два дні до цього інциденту уряд КНР оприлюднив проект нових правил, направлених на підвищення безпеки шкільних автобусів.
У листопаді 19 дітей стали жертвами аналогічного ДТП у китайській провінції Ганьс.
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