Дівчатка - мстивіші за хлопчиків

Коли друзі підводять, не відповідаючи очікуванням, дівчатка у віці десяти років більше переймаються, ніж хлопчики, встановили співробітники Університету Дюка, пише The Times of India. Експерти зробили цей висновок після серії експериментів.

Так, дівчатка, як і хлопчики, заявляли, що вони спробують помститися товаришу, який їх образив. Коли їхні очікування стикалися з невідповідністю реальності (наприклад, якщо один ділився з іншими секретами), вони ображали друга або погрожували скінчити дружні відносини.

Дівчата також повідомляли: їх більшою мірою обтяжував вчинок приятеля, вони більше злилися і засмучувалися, вважаючи, що другу на них наплювати або ж він просто намагався їх контролювати.

Як розповідають автори дослідження Джулі Маккевой і Стівен Ашер, дітям запропонували уявити, що їх образив друг. В якості сценаріїв розвитку сюжету пропонувалося більше десяти ситуацій (наприклад, друг підвів під час виконання шкільного проекту і обидва отримали погану оцінку, або він не прореагував належним чином на повідомлення про хворого собаку).

Притому, дітям потрібно було дати оцінку ситуації й описати свої почуття. Виявилося, дівчатка не поступалися хлопцям у мстивості і агресивності, а іноді й перевершували, що йде врозріз з попередніми дослідженнями.

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