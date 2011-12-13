Влада змінює роботу мозку

Відчуття власної сили і влади позитивно позначається на роботі мозку людини, переконана професор соціальної психології Лі-Юн І з Королівського університету. За її словами, здатність впливати на інших людей змушує людину по-іншому мислити.

"Найцікавіше це те, що спосіб мислення - гнучка річ, а не спочатку зумовлена ​​й непорушна одиниця. Ми можемо змінити хід думки в залежності від ситуації. Однак іноді процес залежить від культурної основи", - констатує Лі-Юн І.

Експеримент показав: щоб викликати у добровольців відчуття влади, їх попросили згадати час, коли вони впливали на інших людей. У число таких спогадів входив момент, коли сором`язлива людина під впливом іншого ставала більш відкритою, коли хтось щось купував.

Потім добровольцям пропонувалося виконати ряд завдань, щоб оцінити, наскільки вони аналітично мислять.

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