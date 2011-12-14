Пряжене молоко — засіб від головного болю
09:35, 14 грудня 2011Зарубіжні новини
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Пити маленькими ковтками
Українські учені радять використовувати замість анальгетиків пряжене молоко. Пити його рекомендується маленькими ковтками в теплому вигляді — так воно принесе більше користі. Якщо після робочого дня ви хочете розслабитися і зняти стрес, то краще віддати перевагу не алкоголю, а пряженому молоку.
Для профілактики головних болів медики рекомендують кожен вечір перед сном пити склянку цього молока. Цей напій підійде страждаючим порушенням сну, дітям, вагітним, діабетикам і просто ослабленим людям.
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