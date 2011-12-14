Пряжене молоко — засіб від головного болю

Українські учені радять використовувати замість анальгетиків пряжене молоко. Пити його рекомендується маленькими ковтками в теплому вигляді — так воно принесе більше користі. Якщо після робочого дня ви хочете розслабитися і зняти стрес, то краще віддати перевагу не алкоголю, а пряженому молоку.

Для профілактики головних болів медики рекомендують кожен вечір перед сном пити склянку цього молока. Цей напій підійде страждаючим порушенням сну, дітям, вагітним, діабетикам і просто ослабленим людям.

feelgood.com.ua