Продукти від високого тиску

1. Курка або індичка, нежирна телятина

М`ясо не повинне бути жирним, копченим або в`яленим. Готувати м`ясо краще без олії. І ще краще - без солі. А «підсолити» смак допоможуть лимонний сік, соєвий соус, зелень (петрушка, кріп або базилік).

2. Капуста, морква, буряк

Ці корисні овочі містять потрібні для серця калій і магній, тому користь від них подвійна. А клітковина з будь-яких овочів бореться з шкідливим холестерином, не даючи йому всмоктуватися в кров. Допомагають не об`їдатися.

3. Курага, родзинки

Крім того, що сухофрукти містять калій і магній, вони ще допоможуть справитися з тягою до солодкого, яке з раціону гіпертоніків краще виключити.

4. Цільнозернові продукти

В основному це відноситься до хліба або каш. Вони допоможуть наповнити організм енергією і продовжити відчуття ситості. Адже всі ці продукти відносяться до корисних «довгих» вуглеводів. А крупи містять не тільки корисну клітковину, але і мікроелементи для судин.

5. Морепродукти, морська капуста

Крім фосфору і йоду, містять також калій і магній, допомагають довше зберегти відчуття ситості.

6. Риба

Бажано нежирна морська, типу тріски, морського окуня. Хоча в жирній рибі містяться корисні Омега-3 кислоти, необхідні для серцевого м`яза, але в ній не так багато магнію і фосфору, необхідних для судин і хорошого кровотворення, як в нежирній.

ВАЖЛИВО!

Уникайте продуктів, що містять багато тваринних жирів: ковбас, сала, масла. Третина жиру у раціоні гіпертоніка повинна бути рослинного походження. У тушковані страви можна додавати соняшникову або оливкову олію. І свіжі салати краще заправляти оливковою олією, а не майонезом.

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