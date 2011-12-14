Уважно читайте інструкцію: у продуктах - цинк

Окис цинку додають в косметику, парфюмерію, папір, гуму і навіть в корм для тварин. Останні тести показали, що він потенційно здатний викликати рак. Експерти в своєму звіті, опублікованому в журналі Biomaterials, закликають споживачів уважно читати інструкції.

Учені з Наньянзького технологічного університету, з`ясували: коли оксид цинку перетворюється на наночастки, ці частинки здатні проникати в клітини людини і провокувати пошкодження ДНК.

У свою чергу, протеїн p53 не дає пошкодженим клітинам можливості розмножуватися і ставати раковими. Але якщо в клітинах є брак цього протеїну або ж виробляється недостатньо ефективно білок, людині загрожує рак унаслідок контакту клітин з частинками окису цинку.

Експерти Хоаким Лу і Нг Ки Ву спільно з Девідом Леонгом підкреслюють: на даний момент відчувається гострий брак інформації про наноматеріали, використовувані в споживчих товарах. Наприклад, учені не знають, як саме окис цинку наносить пошкодження ДНК.

vegopolis.ru