Як вибрати "правильний" чай

При неправильному зберіганні чай швидко псується: вбирає запахи, вологу, втрачає автомат і смак. Купуючи цей продукт в магазині, ми не маємо уявлення про безліч факторів, які впливають на його якість. Наприклад, ми не знаємо, яка вологість і температура приміщення, в якому він зберігався, тому орієнтуємося на зовнішній вигляд упаковки, вивчаємо етикетку на наявність хімічних добавок.

Пакетований чай, на жаль, не дасть нам найголовнішої інформації, яку можна "прочитати" за зовнішнім виглядом листочків. Тому, якщо ви вирішили придбати якісний елітний чай, звертайте увагу на різні характеристики сировини.

- Оцініть колір чаю. Для чорного властивий чорний колір, для зеленого - зелено-білий, а для бірюзового (улун) - коричневий. Відхилення свідчать або про низькосортний, або про бракований продукт.

- Зверніть увагу на однорідність сировини. Чаїнки повинні бути приблизно однієї величини. Показник низької якості - це включення пилу, уламків листя, що складно не помітити, а також наявність сторонніх включень: паличок, уламки чайних віток і ін

- Відчуйте аромат чаю. У кожного сорту він свій, неповторний. Не потрібно бути професіоналом, щоб відчути запах паленого, а також металевого запаху, які вказують на неправильні умови зберігання, наявність пересушеної сировини.

"Правильний" чай має трав`яний, димний, солодко-квітковий та інші приємні аромати, залежно від різновиду.

- Подивіться на те, як скручені чаїнки: що тугіші вони - то якісні. Сильно скручені чаїнки говорять про те, що процес ферментації (один їх етапів обробки чайного листа, коли ферменти починають процес окислення) проходив якісно.

- Спробуйте визначити ступінь сухості чаю. Для цього проведіть такий експеримент: візьміть кілька чаїнок і розітріть їх пальцями, якщо вони перетворюються на пил, то це значить, що чай пересушений. Причиною тому може бути довге зберігання.

"Вологий" чай теж купувати не слід. В ідеалі відсоток вологості має становити 3-6%. Цей показник, звичайно, в магазині визначити складно.

- "Підрахуйте" чайні бруньки і оцініть блиск. У правильному чаї бруньок має бути якомога більше. Також в ньому мають бути й молоді листочки, вкриті специфічними "білими віями" (ворсинками). Чаїнки чорного чаю високої якості вирізняються неяскравим блиском від тьмяної низькосортної сировини.

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