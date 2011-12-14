Лікувальні властивості ялівцевої олії

Ялівцева ефірна олія - ​​це натуральний засіб із земляним і трохи деревним сосновим ароматом. Вона добувається з ягід і хвої ялівцевого дерева (Juniperus communis).

Ялівцева олія - застосування

Основними компонентами олії виступають камфен, альфа-і бетапенін, терпін, мирцен, фелландрен, цинеол, терпінеол та інші складні хімічні сполуки. Це природний засіб використовується ще з часів Давнього Єгипту. У середні віки він допоміг сотням людей в Європі вижити в умовах важких епідемій холери та чуми.

Переваги ялівцевої олії

Засіб володіє великою різноманітністю лікувальних властивостей і дозволяє справлятися не з однією хворобою - від звичайних прищів на шкірі до артритного болю. Ялівцева олія є ефективним засобом для зупинки кровотеч, вона також має спазмолітичну, ветрогінну, антисептичну, сечогінну, тонізуючу дію.

Найбільш поширене використання ялівцевої ефірної олії - це лікування проблемної шкіри, у тому числі таких захворювань як екзема, вугрі, надмірна жирність шкіри. До цих пір вивчається здатність цього природного засобу зменшувати пухлини і полегшувати артритні болі.

Масло ялівцю добре утримує вологу і захищає організм від зневоднення. Воно допомагає в лікуванні виразок, підвищеної кислотності шлунка та інших захворювань, пов`язаних з травною системою. Для жінок воно може стати незамінним засобом при передменструальному синдромі.

Інші сфери вживання:

детоксикація (очищення організму від токсинів - масажі і антицелюлітні ванни);

захист від інфекцій та запалень (інгаляції при застуді);

лікування безсоння;

зняття розумової втоми;

поліпшення функції нервової системи.

Перш ніж використовувати олію ялівцю, проконсультуйтеся з лікарем. Справа в тому, що цей засіб має ряд протипоказань:

- вагітність;

- епілепсія;

- гострі ниркові захворювання (через сечогінного ефекту);

- стійке підвищений артеріальний тиск;

- важкі запальні захворювання.

Ялівцева олія передбачає обережне застосування. Тому обов`язково звертайте увагу на дозування, зазначене на упаковці.

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