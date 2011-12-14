Лікарі виявили алергію на Новий рік

Часом алергії вважають осінь і весну. Нове дослідження показало, що спровокувати загострення хвороби може і Новий рік. Вірніше всі атрибути зимового свята – ялинка, прикраси, які встигають, лежачи в шафі, насититися пилом.

Крім того, новорічні ароматичні суміші, які прийнято ставити в кімнату для ароматизації, здатні викликати дуже гостру реакцію. Тому алергікам варто з великою обережністю відвідувати магазини у святковий період, продавці особливо активно ароматизують приміщення, щоб створити відчуття свята.

Доктор Джозеф Лейджа, алерголог з Меморіального госпіталю Готліб, склав список рекомендацій для алергіків на свята. По-перше, небезпеку можуть представляти традиційні новорічні страви, мандарини і інші цитрусові.

Друга проблема - нерідко симптоми алергії взимку приймають за застуду. Потім, щоб себе убезпечити, краще вибрати штучну ялинку, адже на натуральній ялинці може виростати грибок. З цієї ж точки зору небезпечні зволожувачі повітря. Вони провокують ріст цвілі в приміщенні. Варто підтримувати вологість на рівні менше за 50%.

zdr.ru