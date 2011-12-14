Три продукти, які не дадуть заснути

Якщо ви погано спите, ваше здоров`я під ударом. Від яких продуктів краще відмовитися тим, хто хоче виспатися?

Копчене м`ясо містить багато тираміну. Ця амінокислота стимулює вироблення норадреналіну, і людина відчуває підйом сил. У копченої ковбаси теж є тирамін, а також нітрати з нітритами, які підсилюють приплив крові до мозку.

Кофеїн блокує виробництво мелатоніну в мозку. Під впливом кави звужуються судини травного тракту, розширюються судини серця. Кров в організмі перерозподіляється, серцевий м`яз працює швидше, зростає тиск. У нормі ніщо не повинно турбувати сон. Але кава має сечогінний ефект, і людина встає серед ночі в туалет.

Будь-яка гостра їжа - перець, гірчиця, хрін - це причина печії. Сфінктер, м`яз, що сполучує стравохід і шлунок, розслабляється, і шлунковий сік може потрапляти з шлунку в стравохід, викликаючи печію. При печії кислота подразнює стравохід, і людина не може заснути.

Як найкраще харчуватися?

Від копченого м`яса краще відмовитися. До його складу входять консерванти та добавки, багато солі, насичених жирів і холестерину. До того ж, копчене м`ясо викликає рак.

Краще обмежитися 1 чашкою кави на день, і краще вранці. Увечері - за 3 години до сну, щоб кофеїн припинив дію.

Гостре теж слід обмежити і з`їдати вдень або половинку червоного перцю, або чайну ложку хрону, або чайну ложку гірчиці.

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