За кліпанням очей можна виявити симптоми аутизму у дитини

За тим, як кліпає очима дитина, можна визначити, чи стане вона аутистом.

Учені з Національної академії наук США виявили ключові відмінності між малюками з аутизмом і здоровими дітьми, коли вони кліпають очима.

У дослідженні брали участь малюки у віці до 2-х років, які дивилися відео про те, як грають діти. Діти без аутизму моргали рідше, коли на відео переважало емоційне спілкування, а активні ігри викликали у них найбільший інтерес. Реакція дітей з аутизмом була зворотною.

Вся справа в тому, що діти з нормальним розвитком можуть передбачати ситуацію, дивлячись на вираз обличчя. Але їм набагато цікавіше, як буде розвиватися фізична взаємодія. Дітям з аутизмом, навпаки, набагато цікавіше дивитися на емоційне спілкування, тому що в житті воно їм дається важко.

На думку вчених, такий аналіз поведінки допоможе зрозуміти, як діти-аутисти бачать світ, яка поведінка їх буде відлякувати, а яке налаштовувати на спілкування.

За статистикою кожна сота дитина страждає на аутизм. Це відхилення у психічному розвитку, яка впливає на спілкування і ставлення до оточуючих, робить людину замкнутою.

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