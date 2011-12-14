Креветки захищають здоров'я серця

Австралійські учені виділили з голів креветок пігмент, який зміцнює серцево-судинну систему людини.

Речовина астаксантин, яке надає креветкам червоного кольору в процесі їх приготування, знижує ризик розвитку гіпертонічної хвороби, інсульту, ішемічної хвороби серця, інфаркту міокарда.

Учені виявили, що астаксантин набагато могутніший за інші антиоксиданти, що містяться в овочах і фруктах, а також в сотні разів сильніший за вітамін Е, який сприяє захисту клітин організму від старіння.

likar.info