Креветки захищають здоров'я серця
13:06, 14 грудня 2011Зарубіжні новини
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Знижують ризик гіпертонії, ішемічної хвороби, інфаркту
Австралійські учені виділили з голів креветок пігмент, який зміцнює серцево-судинну систему людини.
Речовина астаксантин, яке надає креветкам червоного кольору в процесі їх приготування, знижує ризик розвитку гіпертонічної хвороби, інсульту, ішемічної хвороби серця, інфаркту міокарда.
Учені виявили, що астаксантин набагато могутніший за інші антиоксиданти, що містяться в овочах і фруктах, а також в сотні разів сильніший за вітамін Е, який сприяє захисту клітин організму від старіння.
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