Кому категорично не можна їсти капусту

Цілителі рекомендують вживати квашену капусту і її сік при будь-яких захворюваннях, починаючи від звичайної застуди, і закінчуючи такими важкими захворюваннями, як епілепсія і бронхіальна астма. Надзвичайно корисна вона для чоловіків. Вважається, що щоденне вживання квашеної капусти може значно підвищити потенцію і зберегти її до похилого віку. Жінкам вона стане в нагоді для косметичних цілей. Маска з квашеної капусти додасть свіжості та бархатистості шкірі обличчя, знебарвить пігментні плями, а також допоможе позбутися вугрової висипки.

Що й говорити, користь від квашеної капусти велика. Однак і за нею водяться деякі грішки. Наприклад, через високий вміст органічних кислот вона протипоказана людям з підвищеною кислотністю шлункового соку, при захворюваннях підшлункової залози, нирковій недостатності, каменях в жовчному міхурі і гіпертонії.

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