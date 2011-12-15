Кориця вбиває вірус грипу

Кориця — одна з найпопулярніших спецій на Сході. Кулінари обов`язково додають її в солодкі страви, а також в страви з м`яса і овочів. Проте, крім дивовижного привабливого аромату, спеція має унікальні властивості для організму людини. Недаремно в східній кухні корицю з давніх часів використовують не тільки як ароматичну добавку, але і як ліки від багатьох хвороб.

Поєднання імбиру і кориці зміцнює імунітет і служить профілактикою хвороб нирок. Прихильники індійської аюрведи використовують корицю як засіб для поліпшення роботи кровоносної системи. Учені наводять досить цікаві факти про специфічні властивості цієї спеції: на початку двадцятого століття в Іспанії лютував страшний вірус грипу, що забрав тисячі людських життів. Проте робітники фабрики з виробництва кориці залишилися живі, більш того, не було зафіксовано жодного випадку захворювання на виробництві.

Правда, головна особливість кориці полягає не в цілющих властивостях спеції. Кориця регулює рівень цукру в крові після кожного прийому їжі. Спеція підтримує м`язи людини у відмінній формі, але при цьому прискорює обмін речовин і «поглинає» зайві калорії. Не можна знайти корисніший продукт для дієтичного харчування. Медики радять додавати корицю в гарячі і холодні страви, в закуски і випічку. Особливо корисною спеція вважається для людей, хворих діабетом другого типу.

Схуднення з корицею пройде набагато легше. Аромат спеції поліпшить пам`ять, реакцію і настрій людини, що дуже важливе під час дієти. Не варто забувати, що кориця — це могутній протигрибковий і протизапальний засіб.

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