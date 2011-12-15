5 способів перебороти потяг до солодкого

Регулярно тягне на солодке? Відомо, що швидкі вуглеводи піднімають настрій, тому зазвичай солодкими десертами людина заїдає неприємні емоції. Пропонуємо вам спробувати 5 способів боротьби з тягою до солодкого, які базуються виключно на заміщенні емоцій.

Спілкування з позитивною людиною

Напевно у вас є друг або подруга, яка заряджає все навколо позитивними емоціями або оптимізмом. Коли вам захочеться з`їсти шоколадний торт або коробку цукерок, замість походу в кондитерський магазин, запросіть саме таку веселу людину на прогулянку або в гості. Спілкування з ним напевно підніме настрій так, що про десерт ви й не згадаєте.

Подивіться відео

Виберіть кілька фільмів нових або старих фільмів, які заряджають вас позитивними емоціями. Коли вам буде сумно і рука потягнеться за тістечком, швидше хапайте пульт і ставте один з тих фільмів! Після 1,5 - 2 годин кіносеансу про поганий настрій ви забудете напевно! А якщо не можете дивитися фільми без жувальних рухів, похрустіть яблуком або з`їжте будь-який інший фрукти або овоч.

Роздягніться

Зіркові дієтологи рекомендують: коли вас тягне на солодке, роздягніться перед великим дзеркалом. Після того, як ви побачите всю недосконалість своєї фігури, ви навряд чи захочете впихнути в себе парочку печива, щоб животик став ще більше, а боки висіли ще сильніше.

Переключіться на інші справи

Вас так і тягне до холодильника за тістечком? Особливо сильна ця тяга під час стресу, коли нам необхідно зробити багато справ. Так не відкладайте ці справи! Увімкніть радіо, і поставте собі за мету за 5 пісень витерти пил у всій квартирі. А перед цим замочіть гору брудного посуду в гарячій воді, щоб її було легше відмити. У вас завжди знайдуться справи, з якими ви можете розправитися швидко, варто тільки взятися за них! І, ймовірно, коли ви закінчите, ніяке тістечко вам буде не потрібно.

Помрійте

Планування завжди покращує настрій. Наприклад, придумайте, який наряд ви надягнете на корпоративну новорічну вечірку в цьому році або розплануйте наступну відпустку. Почитайте в інтернеті цікаві статті, зробіть замітки, і ви відчуєте, як позитивні емоції стали переважувати негативні. І навіть погана погода за вікном не здасться таким сірим!

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