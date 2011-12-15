Чим шкідливий магазинний майонез?

Олександр Костянтинович Батурін, заст. директора Інституту харчування РАМН, радить:

«Роблячи овочевий салат, постарайтеся не зловживати майонезом. Придумайте заправку простішу, яка міститиме менше калорій і складатиметься в основному з рослинної олії. Це дозволить зберегти початковий смак продукту. Є навіть така приказка: «Невміла господиня додає в свої страви майонез».

У Франції заправка страв придбаним майонезом вважається моветоном. На батьківщині цього соусу його використовують не часто, але коли використовують – вибір припадає на домашній.

Готується він дуже легко: потрібно узяти півсклянки рослинної олії, одне яйце, столову ложку оцту, цукор і сіль на смак. У фарфорову чашу вилити сирий жовток, посолити і перемішати віночком. Після цього поступово (по чайній ложці) додавати рослинну олію, після кожного разу ретельно перемішуючи її з жовтком. Коли вони утворюють густу однорідну масу, потрібно додати оцет, а якщо соус вийшов дуже густим, додається столова ложка теплої води. Щоб зробити смак гострішим, можна додати 1/2 чайної ложки гірчиці, яку слід перемішати з жовтком до додавання олії.

Такий майонез містить лише один жовток, а отже і вміст холестерину, який ви споживете, буде дуже малий.

Можна також приготувати відносно корисний соус зовсім без яєць. Для цього буде потрібно 70 мл молока, 70 мл оливкової олії, 70 мл рафінованої соняшникової олії, столова ложка соку лимона, сіль, гірчиця і зелень. Вилийте олію і молоко в склянку для ретельного збивання (все повинно бути зразково рівної температури). Збийте за допомогою блендера, і додайте лимонний сік, зелень і гірчицю.

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