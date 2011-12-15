Учені визначили ідеальну висоту жіночого каблука

Американські учені під керівництвом Майка О`ніла визначили ідеальну висоту жіночого каблука.

За їх підрахунками каблук повинен становити 2,5 сантиметра.

Учені провели дослідження, в ході яких було встановлено, що висота шпильки в п`ять сантиметрів, що вважається у всьому світі безпечною, не сприяє збереженню здоров`я. Фахівці виявили, що найкорисніший каблук в два рази нижчий.

Проте медики попереджають любительок шпильок про те, що постійне носіння туфель на надмірно високому каблуці може привести до досить серйозних наслідків. Але, як виявилось, повна відмова від каблука не менш шкідлива. А оскільки останнім часом дуже багато жінок все більше віддають перевагу взуттю на плоскій підошві, фахівці відмітили, що любительки такого взуття все частіше стали звертатися по медичну допомогу.

Учені пояснили це тим, що у взутті без каблука стопа виявляється нестійкою, тому що постійно з`їжджає при ходьбі у внутрішню частину. Результатом цього стає розтягування сухожиль, біль в ногах і пальцях. За словами учених, необхідно носити взуття хоч би з невеликим каблуком.

korrespondent.net