В Індії від підробленого алкоголю померло 102 людини

Більш як 100 людей загинуло від отруєння "паленим" алкоголем на сході Індії, повідомляє РІА «Новости».

Згідно з останньою інформацією, в східному індійському штаті Західна Бенгалія померло щонайменше 102 людей, які отруїлися підробленим алкоголем. Стан ще кількох десятків тих, хто отруївся, залишається тяжким, через те медики побоюються, що кількість померлих ще збільшиться.

Всі загиблі і ті, хто постраждав, пили виготовлене кустарним способом спиртне в дешевому закладі поряд із залізничною станцією Сангрампур за 50 кілометрів від столиці штату Західна Бенгалія міста Колката (Калькутта). У ніч на середу багато почувалися недобре. Першу смерть було зафіксовано в середу вранці. Потім кількість жертв "паленого" спиртного почала стрімке збільшуватися.

Як повідомив пресі представник місцевого управління охорони здоров`я, причиною загибелі людей стало отруєння метилом. Більшість з тих, хто отруївся, - чорнороби, рикші, небагаті селяни.

В округ, де сталося масове отруєння, прибуло керівництво поліції штату. У регіон також направлено бригаду лікарів з Колкати.