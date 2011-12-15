Дельфін вилікував дівчинку від сліпоти: 10-річна Яна Мазурок, яка з народження могла розрізняти тільки світло або темряву, тепер може розглянути навіть зображення на фотографіях. Про це пише "Комсомольська правда ".

У сім`ї кемеровського далекобійника Анатолія Мазурока і його дружини Алли першу дитину чекали багато років. У Алли хворе серце, лікарі забороняли їй народжувати. Але вона мріяла про дочку. І ось нарешті довгождана звістка: у них буде малюк! 36-річна Алла відчувала себе чудово і продовжувала працювати продавцем в магазині. Але одного разу, будучи вже на 30-му тижні вагітності, підняла важку коробку і відчула в животі сильний біль... Жінку відвезли в лікарню, де вона і народила передчасно дівчинку. Яна важила тоді всього 1650 грамів.

Через декілька місяців батьки стали підозрювати, що з дочкою щось не так!

- Коли Яночці було півроку, остаточно стало ясно: вона не бачить ні нас, ні іграшки, - згадує мама Яни Алла Мазурок. - В рік лікарі ще більше приголомшили: у неї дитячий церебральний параліч. Не стоятиме, не ходитиме.

"Двостороння ретинопатія недоношених" - такий діагноз записаний в медкарточці дівчатка. Простіше кажучи, атрофія зорового нерва і катаракта. У 9 років Яна вже вважалася невиліковною. Батьки, перебравши безліч клінік по країні, дізналися про дельфінотерапію. І повезли дочку до Евпаторії.

- Нас немов сама доля туди привела. Дельфіна, якому належало працювати з дочкою, звали Ян! - говорить Алла. - Коли дівчинку опустили у воду, вона узяла дельфіна за плавники. Той "поцілував" її носом в лоб. А Яна його - в "підборіддя". І напружений лобик дочки, як мені здалося, розгладився. Дельфін знайшов потрібну точку і зняв головний біль, який роками мучив Яну. На третій день після гри-лікування Яна зробила два кроки. Сама!

Курс лікування складався з восьми сеансів, кожен тривав по 30 хвилин. Суть його полягає в тому, що людина виліковується, відчуваючи яскраві, позитивні емоції. З кожним днем дівчинка все більше радувала своїми успіхами батьків. А через декілька місяців, вже приїхавши додому, вона шокувала офтальмологів, вперше описавши їм картинки з таблиці.

Зараз Яні 10 років. Вона витрушує з сімейного альбому фотографії. Я перемішую їх і прошу розповісти, що вона бачить. Яна підносить кожен знімок до очей:

- Тут я з мамою, на блакитній лавці сиджу. А це я маленька, мені три роки було.

Зараз її зір з нульового покращав до -7!

- Ми склали для Яни індивідуальний курс лікування, - розповідають співробітники дельфінарію в Евпаторії. - Крім спілкування з дельфіном, в нього входили і інші санаторно-курортні процедури. Проте після спілкування з твариною дівчинка розповідала нам таке, що ми не вірили своїм вухам. Говорила, що відчуває, "як Ян витягує з її тіла жили з хворобою". Буквально через пару сеансів у дівчинки зникли постійний головний біль і слабкість в тілі. Зцілення відбувається, тому що дельфін постійно випускає ультразвукові хвилі і спонукає людей до спілкування. Крім того, величезну користь приносить морська вода, в якій знаходиться пацієнт.

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