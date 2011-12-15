Російський учений знайшов ліки від старості

Російський учений знайшов спосіб зберегти людське тіло у відмінній формі навіть в пенсійному віці. Професор Володимир Скулачов стверджує, що виявив антиоксидант, який зупиняє поступове, — обумовлене старінням — погіршення здоров`я людей.

Як розповів учений, кисень в організмі людини в 99% випадків перетворюється на нешкідливу воду, а 1%, що залишився, припадає на супероксид, який приводить до появи дуже токсичних речовин. Щоб убезпечитися від цієї отрути, необхідно було знайти антиоксидант, що зупиняє процес, і, отже, саме старіння.

На вирішення проблеми учений витратив більш як 40 років. Найбільшу складність представляло виявити і заблокувати ймовірні побічні ефекти. Колеги зі всього світу вважають, що лікар Скулачов стоїть на порозі значного відкриття. В даний час роботи підходять до завершення, і вже через декілька років можна чекати запуску «еліксиру молодості» у виробництво.

zdr.ru