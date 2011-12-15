Facebook шукає самогубців

Соціальна мережа Facebook запустить програму допомоги потенційним самогубцям, повідомляє Associated Press.

У випадку, якщо користувач соцмережі помітить у "френда" суїцидальні записи, він може повідомити про це компанії. Після цього Facebook відправить потенційному самогубцеві лист з пропозицією зателефонувати в центр психологічної допомоги, або перейти по посиланню згенерованої і почати чат з фахівцем. Функція буде доступна тільки в США.

Представники сервісу вказують, що автоматичне визначення відповідних повідомлень могло бути проблематичним, і тому від нього відмовилися.

У квітні 2010 року ЗМІ повідомляли про те, що пошуковик компанії Google публікував в пошуковій видачі по запитах, пов`язаним з суїцидом, номери телефонів американської гарячої лінії із запобігання самогубств, зауважує Лента.ру.

