Що повинна знати жінка

Ванни і грязі не для всіх

У мене невелика міома вже два роки, і розмір її не збільшується. Лікар сказала, що мені не можна робити фізіопроцедури і масаж, лікувальні грязі і ванни також виключені. Але що ж мені дозволено?

Відповідь: Ваш лікар має рацію, практично всі подібні процедури можуть стимулювати ріст міоматозних вузлів. Вам не можна використовувати процедури, які можуть підсилювати кровонаповнення органів малого тазу. З оздоровчих процедур при міомі матки точно не протипоказані фітнес, плавання, аеробіка, тобто все, чим можна займатися в спортивних залах. Сауни і лазні особливо небажані. Масаж можливий, але не варто масажувати живіт.

Спорт в критичні дні

Чи можна займатися аеробікою під час місячних? Я тільки втягнулася, і мені жаль переривати заняття на тиждень.

Відповідь: Період менструації – не кращий час як для занять аеробікою, так і для сексу. Під час менструації відбувається відторгнення слизистої оболонки матки (ендометрію) і невелика кількість крові і фрагментів ендометрію через труби потрапляють в черевну порожнину. Активне фізичне навантаження підсилює проникнення менструальних виділень в черевну порожнину, що може провокувати розвиток ендометріозу, частих болів внизу живота, а також стати причиною безпліддя. Менструація триває недовго, і краще цей період провести спокійно.

Дмитро Лубнін, к. м. н.

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