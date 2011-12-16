Чому болять суглоби?

Симптоми артриту можна ослабити, підкоригувавши раціон, переконані британські медики.

У дослідженні взяли участь 82 пацієнти з діагнозом «остеоартрит». Фахівці встановили зв`язок між запаленням суглобів і раціоном. З`ясувалося, що процес розвитку артриту можна уповільнити, а симптоми – ослабити, щодня вживаючи в їжу чотири продукти – яблука, авокадо, риб`ячий жир і червоне вино.

Лікарі пояснюють, що в яблуках, авокадо і червоному вині містяться необхідні для уповільнення розвитку хвороби антиоксиданти, а в риб`ячому жирі міститься жирна кислота omega-3, що ослабляє симптоми. При цьому, такі продукти, як пшениця, жито, цукор, дріжджі, кофеїн, молочні продукти, цитрусові, томати, жирне м`ясо здатні підсилювати симптоми хвороби.

ukrlife.net