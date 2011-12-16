Чим небезпечна їжа з консервних банок

Учені Гарвардської школи охорони здоров`я попереджають: хімічна речовина, використовувана при виготовленні консервних банок, може потрапити в їжу, а звідти – в організм людини.

Тести на 75 добровольцях виявили, що компонент бісфенол А (дифенілолпропан технічний) знайдений у великих кількостях в їх сечі після вживання супів в консервних банках, повідомляє журнал Американської медичної асоціації.

Бісфенол А, як і раніше, використовується при виробництві консервних банок, оскільки оберігає їх від корозії і допомагає довше зберегти їду свіжішою.

Джені Кервайл, провідний автор дослідження коментує: «Ми знали про те, що вживання напоїв, які зберігалися в упаковці з деяких видів пластмас, може привести до збільшення кількості бісфенолу А в організмі. Це дослідження свідчить про те, що консервована їжа може викликати ще великий неспокій, враховуючи її широке розповсюдження».

Минулого року Єврокомісія заборонила застосовувати цю речовину при виготовленні дитячих пляшок.

zdr.ru