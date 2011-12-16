У США врятовано немовля, що народилося вагою 270 гр (фото)

У Лос-Анджелесі (США) лікарям вдалося врятувати найменшу дівчинку у світі, яка при народженні важила усього 270 грамів.

За життя Мелінди лікарі боролися чотири місяці, зараз вона зміцніла, підросла і готова з матусею нарешті вирушити додому.

22-річна мати народила дівчинку на 24-му тижні вагітності. Шанси вижити у таких діток, зазвичай, невисокі, але завдяки майстерності лікарів і волі до життя крихітка подолала всі труднощі.

І навіть більше - попри застереження медиків, вона не стала калікою. Маленька Мелінда здорова, і Новий рік зможе зустріти вдома.

Зазначимо, попередній "рекордсменці" серед недоношених немовлят, яка народилася з вагою 260 грамів, уже виповнилося 7 років.

Ще одна, важила 280 грамів, сьогодні вивчає психологію в престижному коледжі. Більшість недоношених немовлят, які вижили - дівчатка.

Медики це пояснюють тим, що зародок жіночої статі розвивається швидше, ніж чоловічої, і має до моменту передчасної появи на світ краще сформовані внутрішні органи.

tsn.ua

Фото bigpicture.ru