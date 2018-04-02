Як лікують квіти

Нещодавно в Монтгомері (штат Алабама, США) відкрився перший в світі госпіталь флоротерапії. Тут солдатів, що воювали в Іраку, буквально купають в квітах.

Свіже диво

Троянди, фіалки, піони, хризантема, орхідеї... При госпіталі - величезне квіткове господарство. Адже тутешнім пацієнтам прописують не пілюлі, а букети!

Першим, хто помітив, що свіжозрізані квіти можуть рятувати від ран, інфекцій і навіть повертати шизофреніків до нормального життя, був бактеріолог Едвард Бах.

- У 30 років у нього виявили рак, - розповів кореспондентам "З.-И." його послідовник і начальник госпіталю Рональд Максмауд. - Він обожнював червоні троянди і, розуміючи, що жити залишилося недовго, проводив час в саду, вдихаючи їх аромат. А через кілька місяців пухлина раптом стала зменшуватися і зникла!

Бах прийшов до висновку: "винні" квіти. І навіть став носити троянди (правда, білі) в місцеву лікарню співачці Елен Кроу, що потрапила в автокатастрофу, і хлопцю з гангреною. Елен квіти не допомогли. А ось хлопець видужав без операції.

Жовті батареї

Захопившись ідеєю флоротерапії, Бах, тепер уже за допомогою фізиків, став скрупульозно вивчати процес росту квітів на прикладі жовтої хризантеми і фіолетових айстр. Стало ясно: квіти "працюють" за принципом батарей. Поки ростуть - накопичують енергію, та варто зірвати бутон - починають її віддавати. Недаремно бутони мають дуже тонкий запах. А у свіжозрізаних зрілих квітів запах стає сильним, навіть різким за рахунок фітонцидів, що виділяються. Адже "вмираюча" квітка віддає їх в надлишку.

- Якщо в кімнаті хворого грипом поставити бузок, він видужає швидше, - продовжує Максмауд. - При корі, вітрянці, скарлатині незамінна черемха, хоча у деяких від неї і болить голова. Та що там! Звичайний нарцис здатний впоратися з такою смертельною загрозою, як чорна віспа! А калли можуть зупинити епілептичний припадок. Одне погано: флоротерапія не підходить алергікам. Адже ми вдихаємо аромат квітки.

Але, як з`ясували кореспонденти "З.-И.", справа не тільки в ароматі. При лікуванні внутрішніх органів і психіки куди важливіша енергетика квітки. А вона у всіх квітів різна. Якщо вважати, що хвороба - це порушення енергетичної рівноваги організму (гомеостазу), то потрібно точно підібрати саме ту квітку, яка заповнюватиме або забиратиме надлишки енергії. Тільки так можна перемогти хворобу.

Носіть хризантему

У госпіталі Максмауда відсотків 40 солдатів мають "іракський синдром". Війна серйозно відбилася на їх психіці. Звідси - страх, безсоння і проблеми в статевій сфері.

- І що? Квітами можна врятувати від імпотенції? - запитали ми професора Максмауда.

- Саме! Так от, квіткові досліди на солдатах показали: для лікування відмінно підходять білі лілії або тюльпани. Та і взагалі, білі квіти із слабким запахом виліковують багато психічних і нервових захворювань. Навіть депресію, якою страждає кожен другий солдат. Білі квіти як би стабілізують, "охолоджують" нервову систему, і поступово природні функції організму відновлюються.

- А червоні або яскраво-рожеві квіти? Вони, напевно, розбурхують і підходять, скажімо, при зниженому тиску?

- Нічого подібного. У флоротерапії колір грає зовсім не ту традиційну роль, до якої ми звикли.

Червоні квіти із слабким запахом, якраз навпаки, підходять для лікування гіпертонії, відмінно знижуючи тиск. А ще ними лікують печінку, шлунок і систему кровотворення. А ось жовті і фіолетові з сильним запахом - панацея від ран, опіків, інфекції. У цих квітах тих особливо багато фітонцидів.

Отже, якщо жінка лікується від безпліддя, викликаного стресом, то червоні орхідеї їй точно не допоможуть. А ось букет свіжозрізаної білої хризантеми - дуже може бути...

Квітка солдата не образить

Начальник госпіталю в Монтгомері не раз бачив чудеса, які творять квіти. Якось сюди привезли здоровенного хлопця. Він був серйозно контужений, до того ж відмовила нирка. Звичайне лікування не допомагало. А квіти... Щодня в палату Майкла Керстайна приносили свіжозрізані букети червоних гладіолусів. Він повинен був дивитися на квіти, нюхати і неодмінно брати їх в руки. Тричі на день по одній годині. І через місяць нирка запрацювала!

- Чим це можна пояснити?

- Обмін енергетикою між людиною і квіткою відбувається за рахунок особливі пі-хвилі.

Любіть і даруйте

Відомо: солдат, що прийшов з війни, насилу вписується в мирне життя. 40% колишніх вояк не можуть знайти собі пару, 35% одружених розлучаються, а 15% кінчають життя самогубством. У госпіталі Максмауда з такими працюють флоропсихологи. Для постановки діагнозу пацієнтові досить просто... зібрати букет. Якщо він "різношерстий" - у людини психічні проблеми. Якщо букет з квітів теплої гамми - нервова система на межі. Квіти холодної гамми збирають, як правило, люди з міцними нервами.

Поради доктора Максмауда

Ніколи не даруйте жінкам троянди упереміш з іншими квітами. Через різномастну енергетику це може викликати у пані роздратування.

Посварилися? Поставте на кухні або в кімнаті букет в холодних тонах. Це допоможе понизити напруження сварки.

Неслухняного малюка можна закликати до порядку з допомогою... білих ромашок. Колір і запах цих квітів діють як своєрідний заспокійливий коктейль, а кількість пелюсток примушує зосередитися на квітах.

Не ставте удома квіти, вирощені з додаванням штучних фарбників (так набуває свого кольору блакитна гортензія). Ці квіти залишаться "глухі" до ваших запитів.

Помри від ору мандрагори

У Cредньовіччя багато хто побоювався мандрагори. Вважалося, що вона зростає з сім`я повішених злочинців і бутони відкриває тільки на кладовищі. А якщо зірвати ніжно-фіолетову квітку, то вона... закричить так страшно, що її "вбивця" тут же помре або збожеволіє!

Червоний-білий - до смерті?

Існує немало прикмет, пов`язаних з квітами.

У лікарні Великобританії не можна приносити червоно-білі змішані букети. Особливо - з троянд. Вважається, що хворий, якому призначений букет, неодмінно помре.

Живі квіти у волоссі нареченої? Погано! Або весілля не вдасться, або жити молоді будуть недовго.

Дарувати на весілля червоні троянди не можна: до розлучення.

Квітка зацвіла не свого часу? До нещасть.

Не можна підбирати сухі квіти. Вони вже мертві, а, значить, ви підбираєте смерть...

Якщо в ніч на Івана Купалу побачити цвітіння папороті, щасливчикові відкриється безліч таємниць.

Квіти з жовтим віночком оберігають від чаклунства.

У Ірані не прийнято дарувати дівчатам квіти. Вважається: негоже порівнювати дівчину з квіткою, бо вона незрівнянно прекрасніша.

Запам`ятай!

Рожева гвоздика утамовуємиряє головний біль, пом`якшує кашель і першіння в горлі.

Конвалія підвищує працездатність серцевого м`яза, нормалізує тиск, приборкує аритмію і задишку.

Гіацинт зміцнює імунну систему організму.

Білий нарцис покращує роботу шлунково-кишкового тракту, лікує гастрити.

Червона троянда має протиінфекційну дію (особливо це стосується хвороб дихальних шляхів).

Жовта троянда показана при хворобах серця і нудоті.

Біла троянда позбавляє від стану страху, нічних кошмарів, лікує аритмію, покращує циркуляцію крові.

Фіалка має хороший протиалергічний і протизапальний ефект; особливо корисна при дерматозах і інших алергічних ураженнях шкіри.

Біла хризантема знімає нервову напругу, допомагає при лікуванні психічних розладів.

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