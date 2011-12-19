Ідеальний сніданок для активних людей

Учені знали, що кофеїн у поєднанні з вуглеводами може підвищити витривалість. Але тільки зараз вони змогли довести, як це поєднання впливає на ефективність тренувань.

Група учених з Шеффілдського Університету попросила восьмеро добровольців зіграти три футбольні матчі, щоб оцінити якість гри. Спочатку добровольцям потрібно було випити напій без кофеїну. Удруге - напій з кофеїном, а в третій раз - напій, що містить суміш кофеїну і вуглеводів.

Саме останній напій приводив до підвищення показників гри. Маюр Ранчордас, автор дослідження, вважає: сам по собі кофеїн в змозі покращувати показники, але лише на короткий час. А ось при доповненні вуглеводів витривалість підвищується більш ніж на годину.

zdr.ru