Морська капуста - засіб для схуднення

Морські водорості підвищують ефективність будь-якої дієти для схуднення, стверджують учені з Університету Копенгагена. Ефект досягається за рахунок вмісту в них великої кількості харчових волокон – альгінатів.

Харчові волокна дозволяють швидше відчувати насичення, тому менше їсти і швидше худнути, що довів 12-тижневий експеримент за участю добровольців, охочих схуднути.

Учені пояснюють, що альгінати, потрапивши в шлунок, перетворяться в гель, займаючи в ньому місце, тому в мозок посилаються сигнали про ситість. Добровольці-учасники експерименту, які споживали як елемент дієти бурі водорості, втратили, в середньому, на 1,7 кг більше, ніж учасниці в контрольній групі.

raut.ru