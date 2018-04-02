Що треба знати про температуру у дитини?
Температура буває різною... І не завжди небезпечною...
В перші декілька днів життя температура тіла немовляти може бути трохи підвищеною (37,0-37,4°С в пахвовій западині). Потім вона встановлюється в межах 36,0-37,0°С (частіше 36,6°С). Щоб дізнатися, які показники є нормою для вашого малюка, виміряйте йому температуру, коли він здоровий і спокійний. Бажано поміряти її і під пахвою, і в прямій кишці.
Зробіть це вранці, вдень і увечері. Отримані результати запишіть і збережіть. Якщо малюк захво- ріє, ви зможете напевно судити про те, наскільки підвищилася його температура. Вимірювати температуру малюкам можна в пахвовій западині, в паховій складці, в прямій кишці (ректально), але не в роті. Виняток становить вимірювання температури за допомогою пустушки-термометра.
Температура буває різною...Ректальна температура (виміряна в прямій кишці) приблизно на 0,5°С вище оральної (вимірюється у роті) і на градус вище пахвової. У одного і того ж малюка розбіжність показників може бути досить великою. Наприклад:
• нормальна температура в пахвовій западині або в паховій складці 36,6°С
• оральна 37,1 °С
• ректальна 37,6°С
...і не завжди небезпечною• Температура трохи вище загальноприйнятої норми може бути індивідуальною особливістю малюка.
• Вечірні показники зазвичай бувають вище ранкових (на декілька сотих градусів).
• Температура може підвищуватися через перегрі- вання, емоційне збудження, підвищену фізичну активність.
Для того щоб оцінити, наскільки у малюка підви- щилася температура, зробіть наступне:
• вимірюйте температуру в один і той же час;
• не робіть цього, коли малюк плаче, переляканий, надто збуджений, дайте йому час заспокої- тися;
• зберігайте дані про нормальні показники;
• не вимірюйте температуру під ковдрою: якщо новонародженого сильно обгорнути, його температура може істотно підвищитися.
Як часто вимірюють температуру під час хвороби?Досить робити це три рази на день: вранці, вдень і увечері, кожен день приблизно в один і той же час протягом хвороби. Результати вимірювань записуйте, за ним лікар зможе судити про перебіг захворювання. Частіше міряти температуру потрібно в наступних випадках:
• у малюка висока температура (від 39,0°С);
• вам потрібно оцінити ефективність жарознижуючого засобу;
• у дитини був епізод фебрильних судом (у деяких дітей вони виникають у відповідь на підвище- ння температури).
Вимірювання крок за кроком
Бажано, щоб малюк мав свій особистий термометр. Перед кожним застосуванням не забувайте протирати його спиртом або теплою водою з милом.
Вимірювати температуру в прямій кишці зручно лише маленьким дітям. П`яти-шестимісячний малюк спритно вивернеться і не дасть вам це зробити. Крім того, такий спосіб вимірювання може бути неприємним для дитини. Якщо малюк противиться, візьміть його на руки і поміряйте температуру під пахвою.
Для вимірювання ректальної температури найбіль- ше підходить електронний термометр, який дозво- ляє зробити це дуже швидко: результат ви отри- маєте менш ніж за 1 хвилину. Ртутний градусник треба тримати не менше п`яти хвилин, до того ж ви ризикуєте розбити його, якщо малюк сіпнеться.
• Отже, візьміть градусник (ртутний попередньо струсіть до позначки нижче 36,0°С), змастіть його наконечник дитячим кремом.
• Покладіть малюка на спинку, однією рукою підніміть його ніжки (як якщо б ви підмивали його), іншою рукою обережно введіть градусник в задній прохід так, щоб його наконечник потонув у ньому (приблизно на 2 см). Зафіксуйте градусник між двома пальцями (як сигарету), а іншими стис- ніть сіднички малюка.
В паху і в пахвовій западині вимірюють температуру скляним ртутним термометром. Результат ви от- римаєте через 10 хвилин.
• Струсіть градусник до позначки нижче 36,0°С.
• Витріть насухо шкіру в западині, оскільки волога охолоджує ртуть.
• Щоб виміряти температуру в паху, укладіть малюка на бік (якщо ви робите вимірювання під пахвою, посадіть його на коліна або візьміть на руки і походіть з ним по кімнаті).
• Поставте градусник так, щоб наконечник цілком розташовувався в шкірній складці, потім своєю рукою притисніть ніжку (ручку) малюка до тіла.
Вибираємо градусник
Скляний
Плюси: Звичний для нас, універсальний, тобто підходить для вимірювання температури на будь-якій ділянці тіла для дитини будь-якого віку.
Мінуси: Небезпечний (через поєднання скла і ртуті). Процес вимірювання температури займає багато часу (5 хвилин в прямій кишці і 10 хвилин - під пахвою).
Електронний цифровий термометр
Плюси: Безпечний вимірює температуру дуже швидко, точний, сповіщає про завершення процесу звуковим сигналом. Ідеальний для вимірювання ректальної температури.
Мінуси: Не дає точних цифр при вимірі температури під пахвою, так як вимагає дуже тісного контакту з тілом.
Температурні смужки на лоб
Плюси: Стануть в нагоді, якщо ви опинилися поза домом: в дорозі або на прогулянці.
Мінуси: Вони сигналізують лише про факт під- вищення температури і не дають інформації про те, наскільки вона підвищена.
Пустушки - термометри
Плюси: Непоганий винахід для малюків, які ніжно прив`язані до соски - пустушки.
Мінуси: Зрозуміло, що вони не універсальні.
Маленька порада. Якщо при спробі виміряти температуру ви зустрічаєте бурхливий протест малюка, спробуйте зробити це в той час, коли він міцно спить.
Обережно поставте градусник під пахву сплячому малюку, притисніть ручку до тіла і, притримуючи її, посидьте з ним до тих пір, поки температура не буде виміряна.