Що треба знати про температуру у дитини?

В перші декілька днів жит­тя тем­пе­ра­ту­ра тіла не­мов­ля­ти мо­же бу­ти тро­хи підвищеною (37,0-37,4°С в пахвовій западині). Потім во­на встановлюється в ме­жах 36,0-37,0°С (частіше 36,6°С). Щоб дізнатися, які по­каз­ни­ки є нор­мою для ва­шо­го ма­лю­ка, виміряйте йо­му тем­пе­ра­ту­ру, ко­ли він здо­ро­вий і спокійний. Ба­жа­но поміряти її і під пах­вою, і в прямій кишці.

Зробіть це вранці, вдень і увечері. Отримані ре­зуль­та­ти запишіть і збережіть. Як­що ма­люк захво- ріє, ви змо­же­те на­пев­но су­ди­ти про те, наскільки підвищилася йо­го тем­пе­ра­ту­ра. Вимірювати тем­пе­ра­ту­ру ма­лю­кам мож­на в пахвовій западині, в паховій складці, в прямій кишці (рек­таль­но), але не в роті. Ви­ня­ток ста­но­вить вимірювання тем­пе­ра­ту­ри за до­по­мо­гою пус­туш­ки-тер­мо­мет­ра.

Тем­пе­ра­ту­ра буває різною... Рек­таль­на тем­пе­ра­ту­ра (виміряна в прямій кишці) при­близ­но на 0,5°С ви­ще оральної (вимірюється у роті) і на гра­дус ви­ще пахвової. У од­но­го і то­го ж ма­лю­ка розбіжність показників мо­же бу­ти до­сить ве­ли­кою. На­прик­лад:

• нор­маль­на тем­пе­ра­ту­ра в пахвовій западині або в паховій складці 36,6°С

• ораль­на 37,1 °С

• рек­таль­на 37,6°С

...і не зав­ж­ди не­без­печ­ною • Тем­пе­ра­ту­ра тро­хи ви­ще загальноприйнятої нор­ми мо­же бу­ти індивідуальною особливістю ма­лю­ка.

• Вечірні по­каз­ни­ки за­зви­чай бу­ва­ють ви­ще ран­ко­вих (на декілька со­тих градусів).

• Тем­пе­ра­ту­ра мо­же підвищуватися че­рез перегрі- вання, емоційне збуд­жен­ня, підвищену фізичну активність.

Для то­го щоб оцінити, наскільки у ма­лю­ка підви- щилася тем­пе­ра­ту­ра, зробіть на­ступ­не:

• вимірюйте тем­пе­ра­ту­ру в один і той же час;

• не робіть цьо­го, ко­ли ма­люк пла­че, пе­ре­ля­ка­ний, над­то збуд­же­ний, дай­те йо­му час заспокої- тися;

• зберігайте дані про нормальні по­каз­ни­ки;

• не вимірюйте тем­пе­ра­ту­ру під ков­д­рою: як­що но­во­на­род­же­но­го силь­но об­гор­ну­ти, йо­го тем­пе­ра­ту­ра мо­же істотно підвищитися.

Як час­то вимірюють тем­пе­ра­ту­ру під час хво­ро­би? До­сить ро­би­ти це три ра­зи на день: вранці, вдень і увечері, ко­жен день при­близ­но в один і той же час про­тя­гом хво­ро­би. Ре­зуль­та­ти вимірювань за­пи­суй­те, за ним лікар змо­же су­ди­ти про перебіг за­хво­рю­ван­ня. Частіше міряти тем­пе­ра­ту­ру потрібно в на­ступ­них ви­пад­ках:

• у ма­лю­ка ви­со­ка тем­пе­ра­ту­ра (від 39,0°С);

• вам потрібно оцінити ефективність жа­роз­ни­жу­ю­чо­го за­со­бу;

• у ди­ти­ни був епізод феб­риль­них су­дом (у де­я­ких дітей во­ни ви­ни­ка­ють у відповідь на підвище- ння тем­пе­ра­ту­ри).

Вимірювання крок за кро­ком

Ба­жа­но, щоб ма­люк мав свій осо­бис­тий тер­мо­метр. Пе­ред кож­ним за­сто­су­ван­ням не за­бу­вай­те про­ти­ра­ти йо­го спир­том або теп­лою во­дою з ми­лом.

Вимірювати тем­пе­ра­ту­ру в прямій кишці зруч­но ли­ше ма­лень­ким дітям. П`яти-шестимісячний ма­люк сприт­но ви­вер­неть­ся і не дасть вам це зро­би­ти. Крім то­го, та­кий спосіб вимірювання мо­же бу­ти неприємним для ди­ти­ни. Як­що ма­люк про­ти­вить­ся, візьміть йо­го на ру­ки і поміряйте тем­пе­ра­ту­ру під пах­вою.

Для вимірювання ректальної тем­пе­ра­ту­ри найбіль- ше підходить елек­трон­ний тер­мо­метр, який дозво- ляє зро­би­ти це ду­же швид­ко: ре­зуль­тат ви отри- маєте менш ніж за 1 хви­ли­ну. Ртут­ний гра­дус­ник тре­ба три­ма­ти не мен­ше п`яти хви­лин, до то­го ж ви ризикуєте роз­би­ти йо­го, як­що ма­люк сіпнеться.

• От­же, візьміть гра­дус­ник (ртут­ний по­пе­редньо струсіть до по­знач­ки ниж­че 36,0°С), змастіть йо­го на­ко­неч­ник ди­тя­чим кре­мом.

• Покладіть ма­лю­ка на спин­ку, однією ру­кою підніміть йо­го ніжки (як як­що б ви підмивали йо­го), іншою ру­кою обе­реж­но введіть гра­дус­ник в задній прохід так, щоб йо­го на­ко­неч­ник по­то­нув у ньо­му (при­близ­но на 2 см). Зафіксуйте гра­дус­ник між дво­ма паль­ця­ми (як си­га­ре­ту), а іншими стис- ніть сіднички ма­лю­ка.

В па­ху і в пахвовій западині вимірюють тем­пе­ра­ту­ру скля­ним ртут­ним тер­мо­мет­ром. Ре­зуль­тат ви от- римаєте че­рез 10 хви­лин.

• Струсіть гра­дус­ник до по­знач­ки ниж­че 36,0°С.

• Витріть на­су­хо шкіру в западині, оскільки во­ло­га охолоджує ртуть.

• Щоб виміряти тем­пе­ра­ту­ру в па­ху, укладіть ма­лю­ка на бік (як­що ви ро­би­те вимірювання під пах­вою, посадіть йо­го на коліна або візьміть на ру­ки і походіть з ним по кімнаті).

• По­став­те гра­дус­ник так, щоб на­ко­неч­ник цілком роз­та­шо­ву­вав­ся в шкірній складці, потім своєю ру­кою притисніть ніжку (руч­ку) ма­лю­ка до тіла.

Вибираємо гра­дус­ник

Скля­ний

Плю­си: Звич­ний для нас, універсальний, тоб­то підходить для вимірювання тем­пе­ра­ту­ри на будь-якій ділянці тіла для ди­ти­ни будь-яко­го віку.

Мінуси: Не­без­печ­ний (че­рез поєднання скла і ртуті). Про­цес вимірювання тем­пе­ра­ту­ри займає ба­га­то ча­су (5 хви­лин в прямій кишці і 10 хви­лин - під пах­вою).

Елек­трон­ний циф­ро­вий тер­мо­метр

Плю­си: Без­печ­ний вимірює тем­пе­ра­ту­ру ду­же швид­ко, точ­ний, сповіщає про за­вер­шен­ня про­це­су зву­ко­вим сиг­на­лом. Ідеальний для вимірювання ректальної тем­пе­ра­ту­ри.

Мінуси: Не дає точ­них цифр при вимірі тем­пе­ра­ту­ри під пах­вою, так як вимагає ду­же тісного кон­так­ту з тілом.

Температурні смуж­ки на лоб

Плю­си: Ста­нуть в нагоді, як­що ви опи­ни­ли­ся по­за до­мом: в дорозі або на прогулянці.

Мінуси: Во­ни сигналізують ли­ше про факт під- вищення тем­пе­ра­ту­ри і не да­ють інформації про те, наскільки во­на підвищена.

Пус­туш­ки - тер­мо­мет­ри

Плю­си: Не­по­га­ний винахід для малюків, які ніжно прив`язані до сос­ки - пус­туш­ки.

Мінуси: Зрозуміло, що во­ни не універсальні.

Ма­лень­ка по­ра­да. Як­що при спробі виміряти тем­пе­ра­ту­ру ви зустрічаєте бур­х­ли­вий про­тест ма­лю­ка, спро­буй­те зро­би­ти це в той час, ко­ли він міцно спить.

Обе­реж­но по­став­те гра­дус­ник під пах­ву спля­чо­му ма­лю­ку, притисніть руч­ку до тіла і, при­три­му­ю­чи її, по­сидь­те з ним до тих пір, по­ки тем­пе­ра­ту­ра не бу­де виміряна.

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