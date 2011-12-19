Чим небезпечне антибактеріальне мило?

Компоненти деяких гігієнічних засобів, які посилюють їх антибактеріальний ефект, негативно впливають на організм людини.

Регулярне використання подібних речовин може призвести до порушення гормонального статусу і, зокрема, привести до дисфункції репродуктивної системи.

Більшість гігієнічних засобів містять у своєму складі антибактеріальні речовини триклозан або його аналог триклокарбан. Вони входять до складу дезодорантів, мила, гелів для душу, шампунів, рідин для полоскання рота, зубних паст та інших засобів.

Перші клінічні випробування продемонстрували відсутність токсичності та канцерогенних властивостей. Він не накопичувався в органах і тканинах і не викликав мутагенних ефектів. Тому його почали активно використовувати. Однак в останні роки з`явилася протилежна точка зору.

З`явилося безліч думок учених, які стверджують, що «антибактеріальність» таких речовин - оману споживача. Триклозан не тільки не має подібних ефектів, але і негативно впливає на ендокринну систему людини. Він викликає дисфункцію щитовидної залози, порушує вироблення статевих гормонів і, отже, якість сперми.

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