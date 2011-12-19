Чому виникає хвороба вітиліго

Вітиліго — порушення пігментації, що виражається в зникненні пігменту меланіну на окремих ділянках шкіри.

Причини виникнення вітиліго невідомі; припускають, що мають значення нервово-ендокринні розлади. Починається зазвичай у молодому віці (частіше у жінок) з появи на шкірі білих плям різної величини і форми. Плями поступово збільшуються в розмірах, зливаються, утворюючи обширні ділянки біло-молочного кольору. Вогнища вітиліго можуть виникати на будь-якій ділянці шкірного покриву.

Суб`єктивних відчуттів у хворих вітиліго немає, і турбує їх, як правило, лише косметичний дефект. Окремі плями можуть мимоволі зникати. Хворому слід уникати тривалого перебування на сонці, оскільки на засмаглій шкірі білі плями виділяються сильніше.

Деякі автори припускають, що депігментацію можуть провокувати гельмінти, порушуючи нормальну діяльність залоз внутрішньої секреції і приводячи до дефіциту міді в організмі. Дегельмінтизація, що проводиться в таких випадках, сприяла лікуванню хворих.

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