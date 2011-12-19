На Філіппінах жертвами шторму стали 569 осіб

Число жертв тропічного шторму "Ваші" і повеней та зливових паводків, що послідували за ним, на Філіппінах зросло до 569 осіб, передає РІА “Новости”.

Раніше повідомлялося про 521 загиблого й сотні зниклих безвісти.

За даними телеканалу СNN, у зв`язку з розгулом стихії, влада евакуювала близько 20 тисяч осіб у десять тимчасових таборів для біженців. Всього ж свої житлові будинки були вимушені залишити близько 100 тисяч осіб.

Уряд країни направив 20 тисяч військовослужбовців для боротьби з наслідками шторму й для участі в пошуково-рятувальній операції безвісти зниклих людей.

Основний удар стихії прийняв на себе острів Мінданао. Інформація про загиблих надходить і з інших районів острівної держави.

За свідченнями очевидців, рівень води в деяких районах був настільки високий, що повністю затопив перші поверхи житлових будинків.

За даними голови Національної ради зі скорочення ризиків стихійних лих Беніто РАМОСА, число жертв стихії на півдні Філіппін ще може зрости.