Скидаємо вагу до Нового року

Зайві кг — часто результат лише неправильного харчування. Адже ожиріння через ендокринні порушення — це лише 10% всіх випадків набору зайвої ваги. Тому, щоб зустріти Новий рік бадьорим і красивим, не завадить переглянути своє меню і спосіб життя. Тим більше що наші консультанти — дієтолог Світлана Фус і натуропат Олена Світко — не пропонують виснажувати себе дієтами, досить погоджувати свої звички з процесами організму, закладеними в нас природою. Результат — мінус 3 кг. Отже. СНІДАНОК — ОБОВ`ЯЗКОВО. За ніч наш організм витрачає глікогени (запасні вуглеводи організму), які створив удень. І якщо їх не поповнити прямо з ранку, то відбудеться збій в запуску обміну речовин.

НОРМА ЗА РАЗ — 300 Г. Только 300—400 г їжі за один присід перетравлюються до залишку, інше утилізується у вигляді жиру. При цьому їсти треба 5—6 разів на день. Якщо вам за 45, то разова норма — 200 г, оскільки у людей у віці «за» обмін речовин сповільнюється.

ГОЛОД — МАСКА. Часто відчуття спраги маскується під відчуття голоду. Не поспішайте їсти — випийте води або зеленого чаю без цукру. Взагалі пийте перед кожним прийомом їжі — рідина розбавить шлунковий сік, і ви зможете з`їсти менше, ніж зазвичай.

ОВОЧІ — НА СТІЛ. Зробіть основою раціону рослинну їжу: вона виводить токсини і дає відчуття ситості при мінімумі калорій. Овочів повинне бути не менше 500 г в день, фруктів — 300 (при цьому виключіть солодкі: виноград і банан), сухофруктів — до 50 г.

СОЛОДОЩІ — ВРАНЦІ. Кондитерські вироби — могутнє джерело калорій, які людина не встигає витрачати. Але якщо від солодощів відмовитися складно, то хоч би перенесіть їх поїдання на першу половину дня, коли ви набагато активніші, а організм після сну готовий до поповнення вуглеводами. При цьому замініть тістечка на чорний шоколад (30 г в день), а торт — на шматочок домашнього пирога з фруктами.

ВОДИ — 1,5 Л МІНІМУМ. Оскільки наш організм на 70% складається з води, то для роботи всіх його систем треба цей рівень підтримувати. Тому мінімальна денна норма — 1,5 л води (не рахуючи інших напоїв). Інакше токсини виводитимуться повільніше, клітини — працюватимуть гірше, а людина, відповідно, не зможе скидати вагу або відбуватися це буде украй повільно.

ЇСТИ — МЕНШЕ. Якщо ви трудитеся фізично, а зайві кг є, значить, їсте більше калорій, ніж витрачаєте навіть з такою рухливою професією. Введіть в раціон більше овочів. Наприклад, в 300 г капусти всього 83 кКал.

ВЕЧЕРЯ — НЕ ТРЕБА ВОРОГОВІ. Оскільки людина не спить впродовж всього дня, то і поповнювати запаси енергії треба рівномірно. Інша справа, що вечеря повинна складати не більш як 25% від калорійності раціону за день, а він — близько 1700 кКал, і більше складатися з овочів. Інакше, окрім навантаження на ШКТ, людина одержить навантаження на нервову систему, від якої залежить обмін речовин. Денна норма основних продуктів: 150 г каші, 130 г м`яса (на ковбасу і свинину — табу), склянка кефіру і 100 г сиру (нежирного), або 30 г сиру і 200 г йогурту, одне яйце, пару шматочків хліба з борошна грубого помелу.

СОН — 8 ГОДИН. Тільки під час повноцінного сну організм відновлює сили (в середньому за 8 годин). Інакше він вганяється в стрес, через що порушується робота імунної системи і обмін речовин.

ХОДИТИ — 25 000 КРОКІВ. «Орган», що спалює жири, — м`язова маса. Візьміть за правило проходити в день не менш як 25 000 кроків.

РУСЛАНА ПИСАНКА, ТЕЛЕВЕДУЧА: «НАЛЯГАЮ НА КАПУСТУ І П`Ю ДО ЇЖІ» «Одного засобу для перетворень на такі короткі терміни мало, тому я йду в масовану атаку. Щодня впродовж двох тижнів ходжу на спортивний масаж. Ще від 40 хвилин до години — біг. Пульс довожу до 150 ударів — тільки коли людина обливається потом, жир йде. А ще — аквааеробіка, теж щодня. Але тільки, знову-таки, — віддаюся на 100%, а не на 20%, щоб з басейну, де ніби навколо прохолодна вода, вийти зі словами: «Дайте води, а то спекотно». Крім того, відокремлюю прийом їжі від прийому рідини: п`ю за півгодини до їжі і лише через 2 години після (воду, компот без цукру або живий сік). Якщо організм навантажити всім і відразу, він не знає, що робити, і відкладає, про всяк випадок, жир. А так все переробляє до залишку і без паніки. Правила «не їсти після 18.00» не дотримуюся — у мене є своє, яке я давно на собі випробувала: між вечерею і сніданком повинно пройти 14 годин. Звичайно ж я геть відмовляюся від солодкого, зокрема цукру, меду, кураги, родзинок. Ну, якщо вже дуже хочеться, то роблю млинці з вівсяного або гречаного борошна. У іншому їм, як раніше. Єдине — налягаю на капусту: квашену, тушковану. Калорій в такій їжі мало, зате це вітаміни. І обов`язково «правильно» сплю: лягаю о 22.00, встаю — о 6.00. В кінці двотижневого марафону скидаю 5 кг і, що важливо — сяю, немов настала весна і вийшло сонечко. Адже разом із зайвим жиром виходять шлаки. Шлаки — це те, що псує настрій”.

ЮРІЙ ГОРБУНОВ, ШОУМЕН: «Я УМІЮ СКИДАТИ 5 КГ ЗА ТРИ ДНІ» — Я умію скидати вагу за три дні. Варю селеровий суп і їм його протягом дня в необмеженій кількості. А також багато п`ю води. Якось зірвався і надвечір другого дня з`їв ложку звареного без солі рису, а до вечора третього — ложку сухої гречки. Краса цієї дієти ще в тому, що після неї декілька днів не хочеться їсти ніякої гидоти, ні смаженого, ні м`ясного. І у результаті таким чином я втрачаю до 5 кг, а одержую натомість – сили, бадьорість, настрій хороший — загалом, все. Рецепт супу простий: у трилітрову каструлю нарізувати півголовки капусти, дві головки селери, чотири солодкі перці і чотири помідори, одна цибулина. Іноді додаю зовсім трішки солі. Морквини в моєму супі немає, оскільки вона солодка і дає калорії.

segodnya.ua