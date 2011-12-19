Медитація захищає від психічних захворювань

Вчені Єльського університету з`ясували, що медитація - хороший засіб для профілактики психічних захворювань, у тому числі шизофренії та аутизму.

Невролог Джадсон Брюер вивчив активність кори головного мозку у добровольців під час медитації. Учасники експерименту володіли трьома техніками медитації. Їх розділили на дві групи - учасники першої групи практикували медитацію недавно, в той час як учасники іншої були більш досвідченими в цьому питанні.

Вчені з`ясували, що у людей з другої групи в процесі медитації знижувалася активність нейронної мережі ненаправленої активності. В даній мережі визначається довільна розумова діяльність в стані спокою, не пов`язана зі сторонніми стимулами. Також вчені з`ясували, що при підвищенні активності мережі у досвідчених учасників були більш активні ділянки кори, що відповідають за самоконтроль і оцінку свого стану.

На думку вчених, ті, хто медитує, можуть постійно відстежувати і зменшувати значимість власних думок про себе - такі думки можуть не давати спокою пацієнтам з шизофренією або аутизмом. Дослідники вважають, що практикуючи медитацію, люди більш сконцентровані на тому, що відбувається навколо у даний момент, а не на собі.

zdr.ru