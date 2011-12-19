Бананова маска перетворить шкіру на оксамит

Столичний косметолог 37-річна Вероніка Клочкова радить жінкам, у яких з`явилися мімічні зморшки, робити масажі для обличчя та маски.

"Після 25 років, це такий вік, коли треба починати ходити до косметолога. Почати із механічних чисток обличчя. Якщо шкіра дуже чуттєва, тоді краще ультразвукову. Від неї буде менше подразнень. Двічі-тричі на тиждень треба ходити на масаж обличчя. А через два-три дні після процедур робити спеціальну підтягуючу маску. Це десь обійдеться в півтори тисячі гривень на місяць, але ефект реально помітний", - запевняє косметолог.

До пілінгів жінкам до 30 спеціаліст вдаватися не радить.

"Пілінг обличчя краще робити після 30-ти. Але не варто забувати, що після нього треба зволожувати шкіру. А ще я категорично проти, коли 20-25-річні дівчата починають колоти собі гіалуровану кислоту. Тоді обличчя ще як персик. І якщо з`явилася мімічна зморщечка, краще її забрати масажем, а не мезотерапією. Бо якщо в 25 почнете, то в 30, коли вже реально щось треба підправити — нічого не візьме", - радить Вероніка.

Взимку по догляду за шкірою обличчя можна робити маску із банана.

"Банан розтерти в кашу, додати туди дві столових ложки жирних вершків і столову ложку меду. На 15 хвилин накласти на обличчя, а потім змити ватним тампоном. Перед тим його треба змочити в теплій воді. Така маска покращує колір шкіри і розгладжує мімічні зморшки", - поділилася Вероніка Клочкова.

gazeta.ua