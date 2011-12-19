Росії прогнозують зростання алкоголізації та наркотизації

МВС Росії прогнозує у найближчі 3-5 років збільшення злочинності, зростання алкоголізації та наркотизації населення, а також розростання корупції в Росії.

Про це йдеться у проекті державної програми Російської Федерації «Забезпечення громадського порядку і протидія злочинності», який є в розпорядженні УНІАН.

«Прогнозується, що у найближчі 3-5 років несприятливі криміногенні чинники продовжать проявлятися посиленням кримінальної небезпеки для населення країни, збільшенням масиву злочинів, скоюваних у громадських місцях, зростанням окремих видів злочинів як проти власності, так і проти особи, кримінальною алкоголізацією і наркотизацією населення, розростанням корупції», - зазначається у документі.

Наголошується, що вплив на кримінальну ситуацію соціально-економічних проблем, пов`язаних з світовою фінансово-економічною кризою, ще не лише не вичерпав свого потенціалу, а й взагалі не проявив себе повною мірою.

У документі зазначається, що в умовах посткризового відновлення економіки нестабільність соціально-економічної ситуації в країні зі значною вірогідністю може спричинити посилення впливу існуючих і виникнення нових криміногенних чинників. До них можна віднести зростання інфляції, високий рівень безробіття, невиплату і затримку виплати заробітної плати, підвищення рівня бідності населення, збільшення рівня соціальної нерівності, розширення маргінальних шарів, зростання соціальної напруженості.

«Зростання соціальної напруженості прогнозується і через зниження авторитету державної влади, пов`язаного значною мірою з високим рівнем корупції, а також поверховістю і декларативністю заходів із забезпечення правового контролю діяльності політичних і економічних еліт», - зазначається у документі.

Також у плановому періоді негативний вплив на стан соціально-економічної ситуації в країні можуть чинити наслідки аномальних природних явищ.

Підкреслюються, що загострюються проблеми, пов`язані з перевагою деструктивних, зокрема кримінальних структур, над органами правопорядку в технічних і інформаційних можливостях, появою нових способів скоєння злочинів, які часто засновані на застосуванні сучасних технологій.

У документі констатується, що кримінальна ситуація поліпшуватиметься у разі поліпшення становища у суспільстві і державі, і навпаки.