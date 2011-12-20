Чим корисна китайська кухня

Боїтеся, що китайська кухня пошкодить вашій дієті? Не варто, так стверджує Лорейн Кліссолд, автор книги «Чому китайці не рахують калорії». Вона указує на результати останніх досліджень, які виявили, що китайці споживають на 30 відсотків калорій більше, ніж люди в решті світу, і важать при цьому на 20 відсотків менше, пише sunhome.ru.

У чому секрет? Вони віддають перевагу багатій корисними речовинами їжі, а не продуктам, що містять багато цукру і жирів. Ще декілька секретів китайської кухні:

Любіть овочі

У Китаї вони цінуються не менше м`яса. Варто небагато змістити баланс на користь овочів: наприклад, замість рису або макаронів як гарнір вибирайте овочі.

«Правило п`яти»

На вашій тарілці повинні бути представлені всі п`ять смаків: солодкий, кислий, гострий, солоний і гіркий, а не лише один з них. Китайці вважають, що це допомагає контролювати вагу.

Інь і ян

Продукти-інь (які часто роблять на пару) дають охолоджуючий ефект. Продукти-ян (їх готують на грилі) зігрівають. Баланс між ними може запобігти надмірній вазі.

Пийте (гарячий) чай

Чай температури тіла (теплий, але не занадто) допоможе в розщеплюванні жирів. Але уникайте чаю з льодом: він може привести до повноти і млявості.

e-news.com.ua