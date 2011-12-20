Вранішня сигарета - найшкідливіша

Як з`ясували учені, вранішня сигарета найнебезпечніша для здоров`я людини. Вона набагато більше підвищує рівень нікотину в крові, ніж решта сигарет, викурених протягом дня.

Дослідники вимірювали рівень котиніну в крові курців. Котинін – побічний продукт нікотину, вміст якого визначає імовірність захворювання раком легенів. У тих, хто палив після сніданку, виявлявся менший вміст котиніна в крові.

Про причини різниці в показниках поки що судити рано. Передбачається, що у курців, що починають день з сигарети, потреба в нікотині вища, тому вони палять інтенсивніше.

Результати проведеного дослідження, в якому брали участь близько 250 курців, були опубліковані в статті наукового журналу Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention.

«Не всі курці однакові. Тому підходи до зниження їх числа повинні враховувати те, як часто і скільки сигарет вони викурюють, а також їх фізіологічні показники», - заявив професор Джошуа Муськата.

Людям з високим рівнем нікотинової залежності може бути потрібна серйозніша допомога, ніж іншим курцям, щоб відмовитися від куріння.

medinfo.ua