Чим корисна морська капуста

Що стосується лікувальної користі морської капусти, в першу чергу її розглядають як безцінне джерело йоду. У морській капусті йоду міститься до 3 % від маси. У зв`язку з цим ламінарію часто призначають людям з гіперплазією щитовидної залози, іншими йододефіцитними станами. Щоб одержати добову дозу йоду, дорослій людині потрібно з`їдати близько 50 грам морської капусти в день.

Морська капуста містить в надлишку фітостерини — це речовини, які допомагають організму позбавитися «шкідливих» холестеринів, забезпечуючи профілактику атеросклерозу. Тривале вживання морської капусти допомагає істотно поліпшити показники крові, понизити ризик інсультів, ІХС, стенокардії і інфаркту, нормалізувати менструальний цикл у жінок. Не випадково серед японців, які активно споживають морську капусту в їжу, надзвичайно мало тих. Хто страждає від атеросклерозу, особливо в порівнянні з пацієнтами тієї ж вікової групи серед європейців.

До того ж, ламінарія на 15—30 % складається з альгінатів. Ці речовини широко застосовуються в медицині і харчовій промисловості. Лікарі призначають їх при гастритах підвищеної кислотності, печії, дуоденітах, виразковій хворобі. Крім того, ці речовини прискорюють виведення з організму важких металів (свинцю, ртуті і ін.), радіонуклідів. У поєднанні з великою кількістю йоду, здатність виводити радіонукліди робить морську капусту незамінною в раціоні людей, що працюють в ядерній енергетиці.

Капуста добре прочищає кишечник і в цілому прискорює обмінні процеси в організмі. До того ж, морська капуста містить цілу «упаковку» вітамінів А, С, Е, D, B1, B2, B6, PP і ін.

І наприкінці варто сказати, що морська капуста низькокалорійна.

Морську капусту доведеться виключити з раціону вагітним, страждаючим хворобами нирок, деякими хворобами шлунково-кишкового тракту. Крім того, можлива алергія на йод, у такому разі, очевидно, морська капуста теж протипоказана.

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