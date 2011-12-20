На Філіппінах кількість жертв шторму досягла 957 осіб

Кількість жертв шторму «Ваші», що обрушився на південь Філіппін минулого тижня, і повеней, які послідували за ним, та обвалів досягло 957 чоловік, повідомляє національна Служба цивільної оборони.

Тільки в портовому місті Кагаян-де-Оро стихія забрала життя 579 чоловік. У другому місті, Іліган, що також опинилося в центрі циклону, загинуло 279 чоловік. За інформацією філіппінського відділення Міжнародного комітету Червоного Хреста, кількість зниклих безвісти становить понад 800 чоловік, передає ІТАР-ТАСС.

За даними властей, від шторму постраждали понад 338 тис. чоловік. Рятувальні служби продовжують пошуки людей, які можуть знаходитися під купами уламків зруйнованих будівель. Багато районів залишаються труднодоступними для рятувальників через затоплені проїжджі частини.

Першочерговим завданням для місцевих властей зараз є запобігання поширенню в постраждалих районах інфекції, адже багато тіл загиблих досі не знайдені і не поховані. У національній службі з надзвичайних ситуацій пояснюють, що для індивідуальних поховань не вистачає місця, тому було вирішено організувати братські могили, зазначає NEWSru.

Багато жителів висловили протест проти такого рішення властей, оскільки, на їхню думку, такий спосіб поховання суперечить християнським традиціям.

Президент країни Бенігно АКІНО III планує відвідати міста Кагаян-де-Оро та Іліган і виступити з промовою перед жителями у зв`язку з важкою ситуацією, що склалася, і посилюється відсутністю продовольства і питної води в постраждалих районах.

Як зазначає РІА «Новости», щороку в сезон дощів з червня по грудень на Філіппінський архіпелаг обрушуються близько 20 буревіїв і тайфунів, які нерідко викликають сильні повені. Рекорд за кількістю жертв стихії в країні утримує тайфун 1991 року, який забрав життя 6 тисяч жителів філіппінського острова Лійте.