Стіва Джобса згубила східна медицина?

Один з найближчих друзів Стіва Джобса Аветіс Теванян заявив, що, можливо, засновник Apple був би ще живий, якби не завадила його впертість вчасно звернутися до лікарів. За словами друга Джобса, той довгий час переконував себе, що зможе вилікуватися від раку самостійно.

Аветис Теванян був колегою і близьким другом Стіва Джобса. До 2006 року він обіймав у компанії Apple посаду директора з програмних технологій. За словами Теваняна, засновник "Яблука" не любив довіряти чужій думці. Джобс був настільки впевнений в собі, що часом неусвідомлено намагався змінювати реальність під себе.

Якщо була хоч найменша ймовірність того, що підприємець міг помилятися з того чи іншого приводу, він вважав за краще не витрачати час на пошук істини, натомість переконуючи себе і оточуючих у власній правоті. Ця якість допомагала Стіву Джобсу просувати свої інноваційні винаходи.

Траплялося, він приходив одержимий новою ідеєю до розробників Apple і просив їх втілити свої технологічні фантазії в життя. Часто йому відповідали: "Це неможливо!" Тоді Джобс робив глибокий вдих і говорив: "Я знаю, що неможливо, але ви все одно спробуйте".

За словами Аветіса Теваняна, якби не ці стрибки вище голови, багато гаджетів від Apple, якими зараз користуються мільйони людей по всьому світу, ніколи б не з`явилися на світ. Одного разу, втім, Стів Джобс помилився. І ця помилка коштувала йому життя.

Вісім років тому, коли лікарі поставили винахіднику діагноз "рак підшлункової залози", Джобс заявив, що не буде робити операцію і почне лікуватися методами нетрадиційної медицини. Незважаючи на умовляння близьких, програміст наполіг на своєму, проте обране їм лікування виявилося недостатньо ефективним.

У 2004 році він все-таки погодився на операцію, але було вже пізно: захворювання вийшло з-під контролю. Це був той рідкісний випадок, коли Стів Джобс визнав свою помилку. "Треба було раніше зробити операцію", - заявив засновник Apple в інтерв`ю своєму біографу Уолтер Айзексон.

Стів Джобс помер 5 жовтня 2011 у віці 56 років.

www.vesti.ru