Журавлина чистить судини від бляшок

Медики внесли журавлину до списку найкорисніших для здоров`я продуктів харчування, оскільки вона містить багато антиоксидантів – речовин, які захищають клітини від негативної дії вільних радикалів - нестабільних молекул кисню.

Журавлина містять масу вітаміну С і солей калію. Вони особливо корисні для зміцнення організму під час застудних і інфекційних захворювань, чим грішить зазвичай прохолодний осінньо-зимовий сезон.

Учені всього світу зійшлися в думці, що надзвичайно корисною при класичній жіночій хворобі - циститі - може виявитися саме журавлина. Фахівці довели, що якщо випивати 1,5 скл. журавлинного соку в день, то загострення трапляються в 2 рази рідше. Лікувальний ефект журавлини пояснюється наявністю в ній бензойної кислоти і проантоцианидинів.

Завдяки своїм протизапальним і антибактеріальним властивостям журавлину назвали природним антибіотиком. Крім того вважається, що речовини, що містяться в журавлинному соку, змінюють склад сечі, і вона стає невідповідною для життєдіяльності бактерій.

Крім того, журавлина перешкоджає утворенню бляшок в судинах і формуванню тромбів, повідомляють медики. Проведені експерименти довели, що ця ягода може позбавити хворих від мікробів, що провокують виразкову хворобу і рак шлунку. Частина пацієнтів, які впродовж декількох місяців регулярно вживали журавлинний сік, позбавилася цього згубного мікроорганізму.

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