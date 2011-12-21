Хвороби загартовують людину

Учені виявили, що хоча травмуючі події можуть значно нашкодити психіці людину, невелика кількість травм може зробити нас стійкішими.

Новітні дослідження психологів показують, що фраза, написана Фрідріхом Ніцше "що не вбиває мене, то робить мене сильнішим", дійсно містить в собі зерно істини, пише Daily Mail

Так, одне з досліджень, проведене американськими дослідниками, показало, що найменшу тривожність по життю проявляють саме ті, хто пережив раніше деякі життєві труднощі.

Згідно іншому дослідженню, люди з хронічними болями в спині опинялися гнучкішими в екстрених ситуаціях, ніж ті, хто зовсім їх не мав.

За словами дослідника Марка Сирі, психолога з Університету Буффало в США, безпроблемне життя не тільки неможливе, але і нездорове.

"Негативний досвід життя може зміцнити людей, роблячи їх більш пристосованими до вирішення подальших труднощів", - заявив Сирі.

За його словами, люди, що проходять через труднощі, розвивають в собі здатність долати подібні ситуації в майбутньому.

podrobnosti.ua