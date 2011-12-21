Яблучний оцет прискорює обмін речовин

Народні цілителі вважають яблучний оцет мало не панацеєю. Судіть самі: він має здатність активізувати роботу ШКТ, а також розщеплювати жири, нейтралізувати вільні радикали, виводити холестерин, зменшувати вагу, зміцнювати судини, імунну систему. Завтра ж придбайте пляшку якісного яблучного оцту (основні прикмети: місткість зі скла, міцність 3-5 відсотків, невеликий осад) і почніть поливати нимм овочеві салати. До речі, цей оцет може бути приготований і в домашніх умовах. Рецептів в інтернеті дуже багато.

Щоб стимулювати обмін речовин, потрібно розчинити 1 ст.л. оцту яблучного в склянці води (бутильованої або кип`яченої) і випити вранці до їжі. У яблучному оцті міститься калій і органічні кислоти (лимонна, яблучна і щавлева). Разом даний «коктейль» має вражаючий ефект: знижує апетит і покращує травлення.

natural-medicine.ru