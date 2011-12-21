Аніс - ідеальна спеція для продовження роду

Зірочки анісу мають тонкий теплий аромат і добре поєднуються з м`ясом і субпродуктами.

І справа тут не тільки в смаку, але і в тому, що аніс сприяє поліпшенню травлення і прискорює процес засвоєння м`ясного білка.

Сушені плоди анісу стимулюють роботу шлунку, допомагають зняти хворобливі відчуття і спазми від переїдання.

А ще вважається, що аніс впливає на фертильність — так що тим, хто планує збільшення в сім`ї, варто звернути на нього особливу увагу.

zhinka.info