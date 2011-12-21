Британка виявилася "стійкою" до всіх засобів контрацепції

Мешканка Великобританії завагітніла шість разів протягом п`яти років, незважаючи на використання цілого ряду засобів контрацепції, в тому числі гормонів та спеціальних пристроїв. Як повідомляє The Daily Mail, випадок 23-річної Джеммі Поттер (Gemma Potter) з міста Плімут на південно-сході Англії спантеличив місцевих лікарів.

Поттер брала комбіновані оральні контрацептиви, коли познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком в травні 2006 року. Незважаючи на це, через три місяці вона завагітніла. Після народження сина в березні 2007 року жінка знову стала приймати зазначені препарати. Проте ліки знову виявилися неефективні, в результаті чого в травні 2008 року у Поттер з`явилася дочка.

Через місяць після народження дівчинки жінка встановила внутрішньоматкову спіраль, яка, за словами лікарів, є найефективнішим методом контрацепції. У листопаді 2008 року британка завагітніла втретє. Однак ця вагітність закінчилася викиднем на терміні шість тижнів.

Після цього мати двох дітей вирішила спробувати ін`єкційні контрацептиви, які необхідно вводити кожні три місяці. Однак і цей спосіб виявився неефективний - у 2009 році Поттер народила другу доньку.

Далі жінці встановили гормональний імплантат, ефективність якого фахівці оцінюють в 99 відсотків. При цьому вона знову завагітніла. На 11 тижні п `ятої вагітності у Поттер знову стався викидень. У підсумку вона вирішила повернутися до використання оральних контрацептивів. Незважаючи на регулярний прийом цих препаратів, в даний час британка знаходиться на десятому тижні вагітності шостий.

У зв`язку з цим Поттер звинуватила лікарів у тому, що вони не змогли порадити їй ефективний спосіб запобігання від небажаної вагітності. За її словами, ця ситуація вплинула на статеве життя з чоловіком, тому що під час сексу жінка постійно думає про те, як не завагітніти знову.

medportal.ru