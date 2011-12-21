Ківі - максимум користі і мінімум калорій

З`їдаючи кілограм ківі, ви тим самим подовжуєте собі життя на один місяць. Про це розповів київський дієтолог Владислав Карпенко.

"Під час споживання ківі в людському організмі виділяється ендорфін — гормон задоволення. Він покращує емоційний стан, нормалізує тиск, позитивно впливає на діяльність нирок і травної системи. Все це має вплив на тривалість життя. За моїми підрахунками кілограм ківі може продовжити життя на один місяць", - сказав він.

"Ківі — фрукт, який містить мінімум калорій і максимум корисних речовин. В ньому є органічні кислоти, пектини, калій, магній, залізо, фосфор і величезний набір вітамінів. За кількістю вітаміну С ківі випереджає апельсини. Така кількість цього вітаміну підвищує імунітеті захищає організм від інфекцій", - додав Владислав Карпенко.

Також він розповів, що ківі корисний і для зовнішнього застосування.

"Ківі прекрасно очищує нашу шкіру, насичує її цілим комплексом вітамінів. Жінкам будь-якого віку підійде маска з перемелених плодів. В неї можна додати ще оливкову олію чи яєчний жовток. На обличчі її слід тримати 15 хвилин. Потім змити теплою водою. Ківі стимулює вироблення колагену, цим самим бореться зі зморшками і підтягує шкіру. Така маска зробить шкіру пружною і еластичною".

"Ківі можна використовувати і для догляду за волоссям. Один фрукт слід змішати з половинкою банана і одним жовтком. На волоссі тримати 20 хвилин. Така процедура прискорить ріст волосся і захистить від сивини. Її слід робити раз на тиждень", - додав він.

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