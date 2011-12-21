Чим шкідливе промивання носа

У США зафіксований другий за рік випадок смерті від рідкісної амебної інфекції, пов`язаний з процедурою промивання носа, повідомляє Medical News Today.

За даними Департаменту лікарень і охорони здоров`я Луїзіани, жертвою інфекції стала 51-річна жінка з цивільного округу Десото. Вона промивала ніс за допомогою спеціальної посудини, наповненої водопровідною водою.

З цією водою в організм американки проникла амеба Naegleria fowleri. Це просте населяє прісні водоймища з теплою стоячою водою. При попаданні в ніс людини неглерія може проникнути в мозок, викликаючи важкий менінгоенцефаліт, який часто закінчується летально.

Як правило, зараження відбувається при купанні у водоймищах. Випадки захворювання після контакту з водопровідною водою надзвичайно рідкісні. Проте, в червні 2011 року в Луїзіані був зафіксований аналогічний випадок: від амебного менінгоенцефаліту після промивання носа помер 20-річний житель цивільного округу Сент-Бернард.

У зв`язку з цим головний епідеміолог Луїзіани Рауль Ратар (Raoult Ratard) порекомендував використовувати для промивань сольові розчини, приготовані з використанням дистильованої, стерилізованої або кип`яченої води. При цьому він підкреслив, що пити воду з крана можна без ризику для здоров`я.

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